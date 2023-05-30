Cедан Kaiyi E5 получил новую комплектацию

Седан с «плюсом» отличается подогревом руля и форсунок стеклоомывателя, что важно зимой. Но самое заметное отличие в мультимедиа-системе. Семидюймовый дисплей заменили десятидюймовым. Других изменений нет.

Напомним, что Kaiyi E5 предлагает покупателю полностью светодиодную оптику, четыре подушки безопасности, кондиционер, подогрев передних кресел, отделанный экокожей салон, камеры кругового обзора и другие блага.

В нашей стране Kaiyi E5 продается с бензиновым мотором объемом 1,5 литра и мощностью 147 сил, который работает в паре с вариатором. Стартовый «прайс» начинается от 1 959 000 рублей. А новая версия оценена в 1 999 000 рублей.

В будущем модельный ряд бренда пополнят два кроссовера — Kaiyi X3 и более крупный X7 Kunlun. Новостей о начале продаж пока не было.