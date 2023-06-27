Geely объявляет о старте продаж новой версии кроссовера Atlas Pro

Самый младший агрегат Geely Atlas Pro сочетается с шестиступенчатой автоматической трансмиссией, и технические характеристики этой пары довольно неплохие. Максимальный крутящий момент 255 Нм, доступен уже при 1500 об/мин, что позволяет разогнаться до первой «сотни» всего за 11 секунд, а максимальная скорость ограничена электроникой на 200 км/ч. Расход топлива в смешанном цикле составляет 7,4 литра на 100 километров пути. То есть крупная машина получилась довольно экономичной.

«Китаец» доступен в двух комплектациях — Comfort и Luxury. Базовый прайс начинается от 2 688 990 рублей.

Напомним, что за пять месяцев 2023 года дилеры Geely в России передали клиентам 5829 кроссоверов Atlas Pro. По замыслу маркетологов, новая версия должна еще больше повысить интерес к продукции бренда и укрепить его позиции на рынке. Она дополняет линейку, которая представлена силовой установкой отдачей 177 л. с., передним и полным приводом, а также версией с системой мягкого гибрида 48V EMS.