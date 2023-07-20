В России подорожали китайские и иранские машины

Сильнее всего подорожали внедорожники бренда Tank. Так, базовый прайс на модель 300 прибавил 200 000 рублей, то есть теперь начальная комплектация обойдется в 4 099 000 ₽ Об этом пишет портал «Китайские автомобили». Tank 500 отныне стал недоступнее на целых 900 000 деревянных (6 299 000 рублей).

Haval Jolion, а также более дорогие Haval F7 и F7x прибавили по 50 000 рублей. То есть «Джолион» теперь дешевле 1 949 000 не купить. Ну а Geely уже поднимала цены на флагманский кроссовер Monjaro. Правда, прибавка скромная — 10 000.

Кроме того, дилеры взвинтили ценники и на продукцию Iran Khodro. Еще месяц назад седан Tara с «механикой» обходился минимум в 1 310 000, а теперь цена выросла до 1 480 000 рублей. Версия с «автоматом» отныне оценена в 1 700 000 рублей. Хоть эта «четырехдверка» создана на базе древнего Peugeot 301, она довольно надежна, проста по конструкции, а в оснащении есть необходимый минимум удобств. Скажем, кондиционер, круиз-контроль и парктроники. Тем не менее, очередь за потенциальным «убийцей» LADA Vesta не стоит. Нашемарка оказалась и интереснее, и доступнее.