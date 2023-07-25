Hongqi дала старт российским продажам кроссовера HS5 и седана H5

Речь идет о седане H5 и среднеразмерном кроссовере HS5. Габариты первого — 4985x1865x1465 мм, колесная база — 2920 мм. Размеры второго — 4760x1907x1700 мм, межосевое расстояние — 2870 мм.

Машины вооружены двухлитровым бензиновым турбомотором. Официальный сайт бренда утверждает, что и у H5, и у HS5 он развивает 224 л. с. Забавно, но ресурсы официальных российских дилеров сообщают, что у седана силовой агрегат чуть слабее и выдает лишь 218 л. с. В трансмиссии обеих моделей «автоматы»: у седана 8-ступенчатый (привод — передний), а у кроссовера — «шестиступка» и AWD.

Сообщается, что цены на Hongqi H5 стартуют от от 4,79 млн. рублей. Комплектации всего две: начальная Deluxe и более богатая — Standard. У Hongqi HS5 комплектации именуются Comfortable (базовая) и более дорогая Flagship. За кроссовер придется отдать не менее 5 млн. рублей. Напомним, что прайсы на обе премиальные модели появились на сайтах российских дилеров Hongqi в конце мая текущего года.