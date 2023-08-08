Худшие опасения сбылись: автопроизводители бросились переписывать российские цены

У самой популярной «поднебесной» марки — Chery — подорожали все модели, за исключением гибридного Tiggo 8 Pro E+. А больше других прибавил в цене, по данным наших коллег из «Китайских автомобилей», компактный Tiggo 4 Pro — его прайс «потяжелел» сразу на 60 000 рублей. Haval, что даже странно (очевидно, все впереди), повысил цену только на M6 (на 50 000 целковых). А Geely — на Coolray и Atlas Pro (плюс 30 000), а также Monjaro (плюс 120 000).

В Changan мелочиться не стали и накинули сразу по 200 000 рублей на кроссоверы CS85 и CS95, а также от 160 000 до 320 000 «деревянных» — на Uni-K. Сильно подорожал и FAW Bestune T77 (тот, что скоро станет LADA X-Cross 5) — на 150 000 рублей. Столько же прибавил в цене GAC GS5. А никому не нужный пикап GWM Poer KingKong отныне просит за себя на 200 000 больше.

Что касается BAIC, чьи автомобили производятся на «Автоторе», то прайс седана U5 Plus «потяжелел» на 72 100 — 85 100 рублей, кроссовера X35 в старшей комплектации — на 95 100, рамного внедорожника BJ40 — на 152 100. Kaiyi, также «прописавшаяся» в Калининграде, выступила скромнее: четырехдверка E5 подорожала на 80 000 — 85 000 целковых в зависимости от исполнения. А напоследок — Omoda: за седан и кроссовер дилеры отныне просят на 50 000 рублей больше.