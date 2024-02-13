Chery готовит для России особую версию Tiggo 4 Pro

Что касается собственно «четверки», то новинка выйдет на рынок в пяти комплектациях — Action MT, Action, Family, Style и Ultimate.
Технически Chery Tiggo 4 Pro останется неизменным. Под капотом тут стоят известные нам моторы: бензиновый двигатель объемом 1,5 литра мощностю 113 л.c. и крутящим моментом 138 Нм, а также его турбированный вариант на 147 л.с. Силовые установки агрегатируются с 5-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором. Привод, независимо от силового агрегата, только передний.
То есть, если по гамбургскому счету, масштаб обновлений модели скромен, поскольку изменятся только интерьер кроссовера и его оснащение. Этакий скромный комплимент китайцев самим себе к некруглой дате…