Chery готовит для России особую версию Tiggo 4 Pro

В первом квартале 2024 года на российском рынке появится обновленный кроссовер Chery Tiggo 4 Pro. Модернизированная модель получит имя 18 years edition, которое призвано подчеркнуть 18 лет беспрерывного присутствия марки в России — Chery заявляет, что является китайским автомобильным брендом №1 на нашем рынке.

Что касается собственно «четверки», то новинка выйдет на рынок в пяти комплектациях — Action MT, Action, Family, Style и Ultimate.

Технически Chery Tiggo 4 Pro останется неизменным. Под капотом тут стоят известные нам моторы: бензиновый двигатель объемом 1,5 литра мощностю 113 л.c. и крутящим моментом 138 Нм, а также его турбированный вариант на 147 л.с. Силовые установки агрегатируются с 5-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором. Привод, независимо от силового агрегата, только передний.

То есть, если по гамбургскому счету, масштаб обновлений модели скромен, поскольку изменятся только интерьер кроссовера и его оснащение. Этакий скромный комплимент китайцев самим себе к некруглой дате…