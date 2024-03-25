Событие века: Toyota Corolla потеряла статус самого продаваемого авто в мире

2023 год станет для автомобильной отрасли знаковым — впервые в XXI веке на мировом рынке новых машин сменился лидер. Toyota Corolla, которая десятилетиями удерживала «золото», наконец уступила первое место амбициозному новичку от Tesla.

Как сообщает аналитическое агентство Focus2Move, в прошлом году самым продаваемым новым автомобилем в мире стал электрический кроссовер Tesla Model Y. В 2023-м он улучшил свой результат в рейтинге, составленном на основе ежемесячных отчетов в 162 странах мира, сразу на три позиции — продажи составили 1,15 млн. шт. (+50,8%). Впервые с начала века легендарная Toyota Corolla уступила лидерство, и впервые список World Best Selling Car Ranking возглавил электромобиль.

Авторы рейтинга также подчеркивают, что «победа» Tesla не случайность, а закономерность, поскольку в топ-50 перечня World Best Selling Car Ranking еще две электрички существенно улучшили свое положение: продажи китайских BYD Dolphin (+54,7%) и BYD Yuan Plus (+86,0%) сильно выросли, обеспечив моделям 30-ю и 32-ю строчки.

Что касается некогда бестселлера Toyota Corolla, то в прошлом году в мире было продано «всего» 1,13 млн. (-1,1%) экземпляров модели. Еще одна Toyota — кроссовер RAV4 — стала третьей с результатом 934 910 шт. (+5,9%). А топ-5 замыкают самый популярный на планете пикап Ford F-Series (901 569 шт.; +13,4%) и паркетник Honda CR-V (718 422 шт.; +18,0%).

В первую десятку мировых бестселлеров также вошли пикап Chevrolet Silverado (640 995 шт.; +6,6%), седан Toyota Camry (631 580 шт.; -6,3%), кроссовер Hyundai Tucson (628 036 шт.; +11,9%), «грузовички» Toyota Hilux (572 483 шт.; -7,6%) и RAM Pickup (520 578 шт.; -4,6%).