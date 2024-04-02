Продажи автомобилей в России выросли в два раза

Как сообщает РБК, ссылаясь на собственные источники, в марте 2024 года в ГИБДД было зарегистрировано 171 849 новых легковых автомобилей (без учета коммерческого транспорта), а всего по итогам января-марта объем российского рынка новых машин составил примерно 356 тыс единиц. По оценке наших коллег, опирающихся на статистику агентства «Автостат», это лучший результат за последние четыре года: в первом квартале 2023-го дилеры реализовали 171 300 новых авто, 2022-го — 227 300, а 2021-го — 349 800.

Аналитики считают, что продажи выросли из-за нового порядка расчета ставок утильсбора, который вступил в силу 1 апреля. Стимулировали покупателей и скидки автопроизводителей, а также ожидаемое повышение цен на машины в ближайшее время. Более того, динамику улучшило и изменившееся отношение россиян к автомобилям из Поднебесной — тех, кто готов приобрести китайскую машину, становится все больше, а это тоже сказывается на объемах продаж.