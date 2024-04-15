Россияне рассказали, что хотели бы ездить на автомобилях по воде

Несмотря на обширный перечень опций, доступных для современных автомобилей, есть то оборудование, что пока для машин не предлагается, но является мечтой части водителей. Одной из таких сказочных возможностей является, например, трансформация легковушки в лодку.

Страховая компания «Росгосстрах» вместе с банком «Открытие» провела опрос российских автолюбителей, чтобы выяснить, какие опции они хотели бы видеть в своих машинах, а заодно — сколько они готовы платить за необходимое оборудование. Так, выяснилось, что 40% респондентов выложат за опции 100-300 тыс. рублей, 25% — от 300 до 500 тыс. рублей, а по 15% опрошенных раскошелятся на сумму до 100 тыс. рублей или потратят 500-700 тыс. рублей.

В число самого важного для современного автомобиля оборудования вошли «зимний пакет» (подогрев сидений, руля, стекла и зеркал), который хотят видеть 39% водителей. Кроме того, автомобилистам важны подушки безопасности (30%), дистанционный запуск двигателя (28%) и система ABS (27%). Из технологий мечты, куда входят даже нереальные возможности, опрошенные выбрали возможность трансформации машины в лодку для поездок по воде (22%) и технологию распознавания автомобилем его хозяина (22%). Хотя последняя опция в иных инновационных легковушках уже присутствует...