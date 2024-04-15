Россияне рассказали, что хотели бы ездить на автомобилях по воде

Страховая компания «Росгосстрах» вместе с банком «Открытие» провела опрос российских автолюбителей, чтобы выяснить, какие опции они хотели бы видеть в своих машинах, а заодно — сколько они готовы платить за необходимое оборудование. Так, выяснилось, что 40% респондентов выложат за опции 100-300 тыс. рублей, 25% — от 300 до 500 тыс. рублей, а по 15% опрошенных раскошелятся на сумму до 100 тыс. рублей или потратят 500-700 тыс. рублей.
В число самого важного для современного автомобиля оборудования вошли «зимний пакет» (подогрев сидений, руля, стекла и зеркал), который хотят видеть 39% водителей. Кроме того, автомобилистам важны подушки безопасности (30%), дистанционный запуск двигателя (28%) и система ABS (27%). Из технологий мечты, куда входят даже нереальные возможности, опрошенные выбрали возможность трансформации машины в лодку для поездок по воде (22%) и технологию распознавания автомобилем его хозяина (22%). Хотя последняя опция в иных инновационных легковушках уже присутствует...