Нельзя покупать: названы китайские марки, которые скоро покинут Россию

Несмотря на то, что доля «китайцев» в продажах новых легковых автомобилей на российском рынке растет, не все «поднебесные» автопроизводители, как уже писал портал «АвтоВзгляд», могут остаться в нашей стране.

По итогам опроса, проведенного порталом «Новый проспект» среди 12 дилерских холдингов Санкт-Петербурга, продавцы автомобилей составили свой рейтинг брендов, в перспективах которых на нашем рынке они сомневаются. По мнению автокупцов, покинуть Россию могут марки Kaiyi, BAIC, SWM и Livan, которые в рейтинге продаж в Северной столице находятся за пределами ТОП-30. Не помогает в этом даже локализация производства (Kaiyi, BAIC и SWM) на калининградском заводе «Автотор».

Не уверены эксперты и в том, что российским клиентам в будущем будут доступны автомобили марок Dongfeng, JAC, MG, FAW, Jetta и Forthing, спрос на которые также оставляет желать лучшего.

Что касается брендов Chery, Omoda, Exeed и Changan, то этим компаниям питерские дилеры предрекают сокращение сети автосалонов по России. Это связано как с низким спросом на продукцию отдельных марок, так и на большое число дилеров у ряда брендов даже в рамках одного города.