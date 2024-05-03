В Россию «официально» едет внедорожник от производителя пылесосов

В 2024 году одним китайским автобрендом, официально представленным в нашей стране, станет больше. О планах наладить поставки внедорожников на российский рынок заявил бренд Rox Motor.

Как сообщает портал «Китайские автомобили», фирма, появившаяся как один из бизнесов производителя роботов-пылесосов Roborock, уже присутствует в России, но импортирует свои автомобили исключительно «всерую». Под брендами Rox Motor и Polestones предлагают гибридный внедорожник с индексом 01. Сейчас он проходит сертификацию, необходимую для оформления Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) и дальнейших «официальных» продаж.

Новинка, смахивающая на актуальный Land Rover Defender, производится как в 6-, так и в 7-местном вариантах компоновки салона. Автомобиль комплектуется гибридной силовой установкой: 476-сильные электромоторы приводят машину в движение, а 1,5-литровый бензиновый двигатель играет роль генератора для зарядки аккумулятора. Батарея 56 кВт·ч обеспечивает запас хода до 235 км на электротяге.

Сертифицированный для нашей страны Rox Motor/Polestones 01 получит переведенную на русский язык мультимедиа и бортовую электронику, а обслуживать автомобиль можно будет у официальных дилеров. Сроки начала продаж и стоимость внедорожника пока не называются, но по предварительным данным, он попросит за себя не менее 7 млн. рублей.