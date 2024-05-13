Jetour показал обновленный Dashing, который появится в России

Китайская компания Jetour анонсировала обновление кроссовера Dashing. Модель, которая доступна и на российском рынке, получила переработанную внешность, но вот салон новинки пока остается тайной.

Судя по данным из базы Минпромторга КНР, автомобиль получит серьезно измененный экстерьер: спереди появятся фары сложной формы и массивная решетка радиатора, сзади — раздельные фонари и переоформленный бампер, а скрытые дверные ручки уступят место традиционным. Заявлено, что при длине 4600 мм, ширине 1900 мм, высоте 1685 мм и колесной базе 2720 мм рестайлинговая модель окажется чуть крупнее предшественника. Данных о том, как изменится салон, пока нет, как нет и сведений о технических характеристиках — указан лишь 1,5-литровый бензиновый турбомотор на 184 л.с. без других деталей относительно трансмиссии и типа привода.

Напомним, выпуск текущего Jetour Dashing наладили на калининградском заводе «Автотор», где автомобили собирают крупноузловым методом. Премьера обновленного кроссовера запланирована на второй квартал 2025 года — обещаны версии с бензиновыми 1,5-литровым турбомотором в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач и 1,6-литровым движком и 7-ступенчатым «роботом». Кроме того, должна появиться гибридная модификация на основе 1,5-литрового двигателя и трансмиссии 1DHT.