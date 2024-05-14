Сергей Собянин рассекретил серийный кроссовер «Москвич 8»

В апреле столичный автозавод показал будущего флагмана «Москвича» — кроссовер с индексом 8. А уже в мае во время визита на предприятие мэра Сергея Собянина был представлен серийный вариант модели.

Впрочем, сроки начала продаж и стоимость модели пока не названы

Новый «Москвич» при длине 4824 мм, ширине 1870 мм, высоте 1756 мм и колесной базе 2830 мм предложат только с семиместным салоном. Автомобиль получит 174-сильный 1,5-литровый бензиновый турбомотор в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом.

Производство кроссовера «Москвич 8» начнется в столице во второй половине 2024 года. Ближе к запуску серийной сборки обещают раскрыть детальную информацию об оснащении модели, а также ее стоимость. Естественно, последует и анонс сроков выхода автомобиля на отечественный авторынок.

При этом о глубокой локализации новинки на столичном автозаводе не сообщается. Сварку и окраску кузовов предприятие пока освоило только для более компактного кроссовера «Москвич 3» и его электрической модификации с индексом «3е». Что же касается лифтбэка «Москвич 6», то он выпускается по схеме крупноузловой сборки, которая будет актуальная и для «Москвича 8» как минимум в начале его производства в России.