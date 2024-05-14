«Китайский УАЗик» получил турбомотор и «автомат»

Компания BAW продолжает совершенствовать свой бестселлер — в 2024 году состоится премьера чистокровного внедорожника BAW 212. Эта модель станет преемником Beijing BJ212, который ведет свою историю аж с 1965 года.

За более чем полвека автомобиль сменил поколение один раз, в 2022-м, когда вышел BAW BJ212 Sniper, но чтобы расширить аудиторию, марка задумала выпустить еще одну машину. Она будет сочетать в себе элементы классического покорителя пересеченной местности и современного кроссовера.

Внедорожник прибавил в габаритах (длина 4749 мм, ширина 1945 мм и высота 2070 мм при колесной базе 2860 мм), став больше не только Sniper, но и даже Tank 300. Он получил полностью новый кузов, который только по стилю напоминает оригинальную модель, и экстремальное исполнение с силовым обвесом, багажником на крыше, агрессивными покрышками, шноркелем и местом под лебедку.

Особенностью салона BAW 212 стал полностью переработанный интерьер, отвечающий современным запросам клиентов. Предусмотрены мультифункциональный руль, цифровая панель приборов, крупный дисплей мультимедиа, а также обилие физических кнопок на центральной консоли.

Что же до «техники», то новинка обзавелась 252-сильным 2,0-литровым бензиновым турбомотором Dongan Power N20TG в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. При этом внедорожник сохранил неразрезные мосты на обеих осях.

Стоимость нового «китайского УАЗика» и сроки выхода модели на рынок пока не названы.