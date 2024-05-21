Geely выпустит полноприводный Atlas специально для России

В борьбе за клиента в стремительно растущем сегменте кроссоверов из Китая концерн Geely решил пойти на серьезный шаг. Специально для России компания выпустит Atlas со всеми ведущими колесами.

На домашнем для модели рынке, где кроссовер продается под именем Boyue L уже два года, автомобиль доступен только с приводом на переднюю ось. Аналогичная модификация сейчас предлагается и российским покупателям, однако, по данным портала «Китайские автомобили», летом 2024 года ситуация изменится. Как сообщают источники издания, официальные дилеры уже размещают заказы на производство полноприводной версии. Но никакой информации о доступных комплектациях и стоимости Atlas со всеми ведущими колесами пока нет.

Ожидается, что Geely Atlas в новой модификации окажется примерно на 300 тысяч дороже переднеприводника: с учетом того, что сейчас за модель просят от 3,2 млн. до 3,5 млн., кроссовер «4x4» должен стоить 3,5-3,8 млн. рублей.

Новое исполнение получит 2,0-литровый бензиновый турбомотор и 8-ступенчатую автоматическую коробку передач от более крупных Geely Tugella и Monjaro — характеристики агрегата еще не названы, однако дилеры предполагают, что речь идет о 200-сильной версии двигателя.

Напомним, обычно китайские марки поставляют на российский рынок те же версии, что и для домашнего рынка, где доминируют моноприводные автомобили. Но постепенно все больше брендов анонсируют для наших клиентов модификации с полным приводом — кроме Geely на аналогичный шаг готовы пойти Forthing, Jetour и GAC.