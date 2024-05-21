Geely выпустит полноприводный Atlas специально для России

На домашнем для модели рынке, где кроссовер продается под именем Boyue L уже два года, автомобиль доступен только с приводом на переднюю ось. Аналогичная модификация сейчас предлагается и российским покупателям, однако, по данным портала «Китайские автомобили», летом 2024 года ситуация изменится. Как сообщают источники издания, официальные дилеры уже размещают заказы на производство полноприводной версии. Но никакой информации о доступных комплектациях и стоимости Atlas со всеми ведущими колесами пока нет.
Ожидается, что Geely Atlas в новой модификации окажется примерно на 300 тысяч дороже переднеприводника: с учетом того, что сейчас за модель просят от 3,2 млн. до 3,5 млн., кроссовер «4x4» должен стоить 3,5-3,8 млн. рублей.
Новое исполнение получит 2,0-литровый бензиновый турбомотор и 8-ступенчатую автоматическую коробку передач от более крупных Geely Tugella и Monjaro — характеристики агрегата еще не названы, однако дилеры предполагают, что речь идет о 200-сильной версии двигателя.
Напомним, обычно китайские марки поставляют на российский рынок те же версии, что и для домашнего рынка, где доминируют моноприводные автомобили. Но постепенно все больше брендов анонсируют для наших клиентов модификации с полным приводом — кроме Geely на аналогичный шаг готовы пойти Forthing, Jetour и GAC.