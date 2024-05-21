В России обрушился рынок «серого» импорта автомобилей

Ужесточение с 1 апреля правил ввоза в Россию новых транспортных средств заметно сказалось на объемах «серого» импорта легковых и легких коммерческих автомобилей. За месяц они сократились разом на треть.

По оценке аналитиков банка «Открытие» и компании «Автомаркетолог», в апреле в стране было зарегистрировано 147 008 новых автомобилей, из которых на «серые» машины пришлось всего 11%. Доля такой техники стабильно сокращалась в последние месяцы: в феврале доля «неофициальных» авто составляла 16, в марте — 15%. По отношению к первому весеннему месяцу в апреле рынок просел аж на 31%.

— В апреле объем регистраций автомобилей, ввезенных по параллельному импорту в страну, заметно сократился. Предыдущие месяцы продавцы активно завозили машины, чтобы максимально удовлетворить спрос до вступления в силу новых правил, регламентирующих такой ввоз, — отметил генеральный директор компании «Автомаркетолог» Олег Мосеев.

Активнее всего (36%) в прошлом месяце в Россию импортировали автомобили китайских брендов. На «японцев» пришлось 22%, на «немцев» — 21%. Если же смотреть по конкретным маркам, то в топ-5 вошли Li Xiang (13% от всего объема «серых» машин), Toyota (9%), BMW (8%), Geely (7%) и Hyundai (7%). По моделям ситуация остается стабильной: Geely Monjaro (7% от всех регистраций), Li Xiang L7 (7%), Li Xiang L9 (6%), Kia Sportage (3%) и Zeekr 001 (3%).