VGV может привезти в Россию еще две новинки

Бренд VGV, принадлежащий китайскому концерну по производству грузовиков Sinotruk, выходит на российский рынок с двумя кроссоверами, но в обозримом будущем модельный ряд марки может увеличиться. Велика вероятность, что гамму пополнят два пикапа — S6 и его электрическая модификация S6 EV.

Для России кроссоверы U70 Pro и U75 Plus китайская марка собирает на предприятии «Юнисон» под Минском. Но по информации портала «Беларусь сегодня», завод в поселке Обчак в скором времени наладит выпуск еще двух машин — дизельного и электрического пикапов. Ими, как выяснили наши коллеги из редакции «Китайские автомобили», станут VGV S6 и S6 EV.

Пикап VGV S6 — или Howo S6 — предлагается с двумя вариантами колесной базы: 3230 и 3470 мм. В первом случае 2-литровый турбодизель на 190 л.с. и 420 Нм крутящего момента сочетается с 6-ступенчатой «механикой» или 8-диапазонным «автоматом», во втором — только с МКП. Длина автомобиля составляет 5400 мм, ширина — 1965 мм, а высота — 1898 мм. Привод, как уже было сказано, предусмотрен полный.

Фото: Autohome

У длиннобазного пикапа есть и электрическая модификация, и это — единственный «зеленый» автомобиль в линейке Sinotruk. VGV S6 EV/Howo S6 EV оснащается 177-сильным электромотором на задней оси и батареей на 70,2 кВт·ч, которая обеспечивает запас хода до 420 км. При этом «электричка» существенно дороже своего дизельного собрата: если VGV S6 стоит в пересчете на российскую валюту 1,42-2,46 млн. рублей, то вариант EV уже 6,2-6,36 млн. рублей.

Остается лишь добавить, что сроки выхода VGV S6 и S6 EV на наш рынок пока не называются. Как, естественно, не раскрываются и цены.