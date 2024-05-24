Новые кроссоверы Nissan и Mitsubishi, доступные у дилеров за 2 500 000 рублей

Японский автомобиль у многих россиян ассоциируется с высокими ресурсными возможностями, надежностью и ликвидностью. Что, впрочем, вполне оправдано. Поэтому, собственно, машины из Страны восходящего солнца у нас во все времена пользовались популярностью и авторитетом. А можно ли приобрести их сейчас? Еще как! Портал «АвтоВзгляд» нашел у российских дилеров приличные запасы японских кроссоверов.

Справедливости ради стоит сказать, что дешевле 2 500 000 рублей новенького «японца» в нашей стране, увы, не купить. А вот за эту сумму в автосалонах полным-полно интересных предложений. Впрочем, судите сами. И начнем, пожалуй, с наиболее популярных у российских потребителей моделей.

К примеру, кроссовер Nissan Qashqai 2023 года выпуска в одном только Major представлен тремя десятками «живых» экземпляров. Причем в разной цветовой гамме и с различными моторами. В частности, с бензиновыми движками мощностью 115 и 144 л.с. Первый, к слову, доступен даже с механической коробкой передач, а второму аккомпанирует вариатор. Привод — безальтернативный передний, а вот комплектаций — две: SE и SE+. Вся разница в оснащении: 92 базовых опции против 108-и.

Цены начинаются от 2 160 000 рублей при условии приобретения автомобиля в кредит и по системе trade-in. Без подобных «махинаций» прайс стартует от 2 660 000. В зависимости от шоу-рума, стоимость на конкретный автомобиль может разниться на 100-300 тысяч. Впрочем, торговаться с дилером никто не запрещал.

Фото netcarshow.com

Куда более разножанровый выбор предоставляют продавцы Mitsubishi. Среди складских запасов числятся рестайлинговый паркетник ASX и кроссвэн Xpander, который так и не успел появиться в официальном стоке до «заморозки» деятельности японской марки в России.

Итак, кроссовер Mitsubishi ASX, выпущенный в 2022 году, представлен в комплектации Instyle. Таких машин на складских площадках скопилось более сотни. Самые лояльные цены в автосалонах «Рольф», предлагающих машину по фиксированному прайсу в 2 630 000 рублей. И судя по всему, ценник — временный, действующий лишь с учетом ограниченной специальной акции.

В эту сумму оценивается автомобиль с 2-литровым бензиновым мотором мощностью 150 л.с. в связке с вариатором, распределяющим крутящий момент на обе оси. Перечень оборудования включает в себя не менее 110 всевозможных опций, а вот по цветам — не разгуляться. Покупателям модель доступна лишь в белом и черном цветах.

Фото портала АвтоВзгляд.

А вот Xpander щеголяет различными окрасами кузова и тремя вариантами исполнения: Medium Line, Ultimate и GLS. При этом в наличии машины 2022-го и 2023 годов выпуска. В арсенале модели — 1,5-литровый бензиновый двигатель, гидромеханический «автомат» и строго передний привод. Что касается функционала, то его список начинается от 50 различных опций и заканчивается 70-ю.

Солидным преимуществом не то кроссовера, не то минивэна является салон с семью посадочными местами. Прайс-лист отталкивается от отметки в 2 870 000 рублей. А для тех, кто возжелает Mitsubishi Outlander, доплата составит 80 000 «деревянных». Речь о машине с парой литров под капотом, вариатором и приводом на передок.