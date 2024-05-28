Audi отметила юбилей RS 4 Avant эксклюзивной мощной версией

Первая «заряженная» RS-модель от подразделения quattro GmbH, которое в наши дни носит имя Audi Sport, вышла в 1999 году — ровно 25 лет назад. Это событие штутгартцы без внимания не оставили: они отметили юбилей, выпустив «лимитированный» универсал RS 4 Avant в специальной версии edition 25 years.

Окрашенный в «исторические» цвета Imola Yellow, Nardo Grey и Mythos Black автомобиль получил черные элементы кузова, затемненную оптику, а также тонированные с завода стекла. В салоне — сочетание черной и желтой кожи и алькантары с контрастной желтой, опять же, прострочкой. В этот цвет, помимо прочего, окрашены традиционно красный ромб Audi Sport и надпись RS, которая обычно черная.

На центральной консоли появился матовый порядковый номер экземпляра. Цифровая панель приборов позволяет выбрать белый фон для тахометра и спидометра через MMI: это — дань уважения Audi RS2 Avant 1994 года, где аналоговые циферблаты изначально были белого цвета. Наконец, система Launch Control сигнализирует об идеальном моменте для ускорения с места с помощью особого индикатора в виде гоночного светофора.

Фото: Audi

Мощность 2,9-литрового турбомотора V6 увеличили на 20 л.с. до 470 л.с. и 600 Нм крутящего момента, что позволяет юбилейному универсалу разгоняться с места до 100 км/ч за 3,7 секунды, а ограничитель максимальной скорости сдвинут до 300 км/ч. Машина получила регулируемую винтовую подвеску RS pro с уменьшенным на 10 мм дорожным просветом, отрицательным развалом передней оси и более жесткими рычагами подвески. В оснащение включены спортивный дифференциал quattro и особый режим коробки передач для более динамичной смены ступеней.

В комплект Audi RS 4 Avant edition 25 years входят два набора колес. Первый — 20-дюймовые легкосплавные диски матового цвета Palladium с шинами Pirelli P Zero Corsa для дорог и автодромов. Второй — матовые «катки» с полусликами Pirelli P Zero Trofeo RS и пара гоночных перчаток Alpinestars в стиле автомобиля.

Ограниченный тираж юбилейного RS 4 Avant составит 250 экземпляров. Уже известна и стоимость — их предложат по цене от 142 905 евро. Кроме того, владельцам «уникальных» универсалов будут доступны для покупки эксклюзивные часы — их тоже выпустят лимитированной серией в 250 штук.