Geely подтвердила, что привезет в Россию полноприводный Atlas

Слухи оказались правдой: концерн Geely специально для российского рынка выпустит Atlas со всеми ведущими колесами. Полноприводный вариант кроссовера анонсирован официально — он появится в продаже в 2024 году, но более точные сроки запуска новинки пока не озвучены.

Новинка появится в продаже в 2024 году

Новая версия получит 2,0-литровый 4-цилиндровый бензиновый турбомотор, развивающий 200 л.с. мощности и 325 Нм крутящего момента. Двигатель сочетается с классической 8-ступенчатой АКП Aisin с гидротрансформатором, а ключевой технической особенностью нового «Атласа» стала система автоматически подключаемого полного привода 6-го поколения. Заявлены быстрый отклик, высочайшая точность распределения момента и способность варьировать его подачу по осям в пропорции до 50:50.

Полноприводный кроссовер в дополнение к режимам движения Comfort («Комфортный»), Eco («Экономичный»), Sport («Спортивный»), Intelligent («Интеллектуальный») получит еще два. Offroad («Внедорожный») предусмотрен для езды по легкому бездорожью, а Snow («Снег»), как понятно из названия — в зимних условиях.

С точки зрения оснащения новый вариант «Атласа» аналогичен существующему: нам предложат все те же комплектации Luxury, Flagship и Flagship Sport, а единственным отличием станет шильдик AWD на двери багажника.

Стоимость Geely Atlas AWD, а также сроки выхода новой модификации в продажу будут названы позже. Напомним, переднеприводный кроссовер в России стоит с учетом всех спецпредложений от 2 844 990 рублей.