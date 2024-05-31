Последнее поколение седана Subaru WRX не получит «заряженную» версию WRX STI, но для поклонников модели заводское подразделение Subaru Tecnica International все-таки подготовило особое исполнение. Модель обзавелась модификацией tuned by STI — или просто tS.

Визуально версия tS отличается алым шильдиком на решетке радиатора и крышке багажника; зеркалами заднего вида, антенной и спойлером оттенка Crystal Black Silica, а также 19-дюймовыми матово-серыми колесами с покрышками Bridgestone Potenza S007.

В салоне появились спортивные сиденья Recaro Performance с обивкой замшей Ultrasuede. Интерьер дополнен ярко-синими вставками, кнопку запуска двигателя украсил логотип STI. Кроме того, седан впервые оснастили цифровой панелью приборов — 12,3-дюймовый дисплей заменил аналоговые шкалы. Люк убрали, чтобы снизить центр тяжести машины и обеспечить больше места для головы, если водитель будет выезжать на гоночную трассу в шлеме.

Фото: Subaru

Что же до «техники», то седан оснастили адаптивными амортизаторами с тремя — Comfort, Normal и Sport — вариантами настроек, которые ранее предлагались только для версии WRX GT. Усиленные тормоза Brembo с суппортами бронзового цвета заимствованы у модификации WRX TR.

Иных изменений нет: WRX tS сохранила 2,4-литровый оппозитный мотор на 275 л.с. мощности и 350 Нм крутящего момента. Двигатель сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач и фирменным полным приводом.

Стоимость Subaru WRX tS не названа, поскольку продажи новинки стартуют только в первом квартале 2025 года.