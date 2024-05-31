16

Названы цены на дизельную версию внедорожника BAIC BJ40

Новинка готова к старту продаж

Китайская марка BAIC, модели которой собирают на калининградском предприятии «Автотор», выведет на российский рынок новую модификацию внедорожника BAIC BJ40 — с двигателем на солярке.

Поделиться
Автор
Максим Орлов

Изображение Названы цены на дизельную версию внедорожника BAIC BJ40

Как сообщает автопроизводитель, новинка получила заключение об оценке типа транспортного средства (ОТТС), что открывает ей путь в автосалоны. Дата официального старта продаж дизельного BAIC BJ40 не названа, зато озвучена стоимость — автомобиль будет доступен в единственной комплектации Exclusive по цене 4 400 000 рублей.

За эти деньги клиенты получат машину с 2-литровым турбодизелем мощностью 162 л.с. и крутящим моментом 378 Нм. Агрегат сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF и подключаемым полным приводом. Заявлены понижающая передача, система выбора режимов вождения, жесткие блокировки заднего и переднего межколесных дифференциалов, которые в сочетании с усиленной рамой должны повысить потенциал «проходимца» на пересеченной местности.

Модель сохранила свой трансформируемый кузов, позволяющий превратить внедорожник в кабриолет, а отличительными чертами дизельного варианта ТС стали решетка радиатора, бампера и колесные диски черного цвета, красные тормозные суппорта и матовая окраска кузова, доступная в черном, белом, красном и зеленом цветах.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги