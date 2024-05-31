Названы цены на дизельную версию внедорожника BAIC BJ40

Китайская марка BAIC, модели которой собирают на калининградском предприятии «Автотор», выведет на российский рынок новую модификацию внедорожника BAIC BJ40 — с двигателем на солярке.

Как сообщает автопроизводитель, новинка получила заключение об оценке типа транспортного средства (ОТТС), что открывает ей путь в автосалоны. Дата официального старта продаж дизельного BAIC BJ40 не названа, зато озвучена стоимость — автомобиль будет доступен в единственной комплектации Exclusive по цене 4 400 000 рублей.

За эти деньги клиенты получат машину с 2-литровым турбодизелем мощностью 162 л.с. и крутящим моментом 378 Нм. Агрегат сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF и подключаемым полным приводом. Заявлены понижающая передача, система выбора режимов вождения, жесткие блокировки заднего и переднего межколесных дифференциалов, которые в сочетании с усиленной рамой должны повысить потенциал «проходимца» на пересеченной местности.

Модель сохранила свой трансформируемый кузов, позволяющий превратить внедорожник в кабриолет, а отличительными чертами дизельного варианта ТС стали решетка радиатора, бампера и колесные диски черного цвета, красные тормозные суппорта и матовая окраска кузова, доступная в черном, белом, красном и зеленом цветах.