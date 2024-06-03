Российские дилеры пожаловались на автозаводы

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) просит Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить договоры между производителями, дистрибуторами и продавцами машин. Автосалоны недовольны сложившейся на рынке ситуацией.

Как сообщают «Ведомости», ссылаясь на письмо, подписанное исполнительным директором РОАД Игорем Чикиным, продавцы автомобилей видят в действиях автопроизводителей «элементы монополизма», недобросовестную конкуренцию и дискриминацию дилеров. Основные претензии автосалонов касаются того, как бренды относятся к своим партнерам, не позволяя им окупать вложения в дилерские центры.

Проблемами названы частые изменения требований к оформлению шоу-румов, отсутствие обязательств со стороны марок по техподдержке дилеров на протяжении срока службы автомобилей и полной компенсации за гарантийный ремонт проданных машин, а также стремление производителей навязывать автосалонам неликвидные ТС.

ФАС, в свою очередь, подтвердила получение письма от РОАД и пообещала рассмотреть его в установленном порядке.