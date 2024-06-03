В России появится новая китайская марка Huanghai

Дилерский центр «Обухов», который вышел из проекта по сборке и продаже автомобилей марки SWM (сейчас она под крылом «Автотора»), намерен вывести на российский рынок другой китайский бренд. Речь идет о Huanghai — под ним в Поднебесной выпускаются не только автобусы, но и пикапы.

Как сообщает портал Drom, первая партия китайских пикапов Huanghai N7 уже ввезена в Россию. Десять экземпляров предназначены для сертификации новинки и получения Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), необходимого для запуска официальных продаж на отечественном рынке.

Huanghai N7 — это «копия» Chevrolet Silverado образца середины 2010-х. В нашей стране грузовичок будет доступен с 2,4-литровым бензиновым двигателем Mitsubishi мощностью 205 л.с. и полным приводом типа part-time с понижающей передачей в раздаточной коробке.

Детальной информации о новинке нет, но рамный пикап, судя по характеристикам версии для Китая, получит 8-ступенчатую автоматическую коробку передач. Вариант с механической трансмиссией и задним приводом, а также дизельное исполнение модели в нашу страну везти не планируют.

Huanghai N7 предложат в России в топовых комплектациях, а его цена составит порядка 4 млн. рублей. Позднее на отечественный рынок должен выйти пикап Huanghai N2, но сведений об этой модели пока нет.