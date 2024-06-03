Changan Eado Plus «вооружили» более мощным турбомотором

Представитель не самого многочисленного сегмента китайский седанов на российском рынке — Changan Eado Plus — обзавелся новой версией. Правда, пока только в Китае, где дебютировала модификация модели с более мощным и экономичным двигателем.

Модель обновилась, получив не только новый движок, но и ряд дополнительных опций

Changan Eado Plus в новом исполнении оснащен 1,4-литровым наддувным двигателем нового поколения, который развивает 160 л.с. мощности и 260 Нм крутящего момента. Агрегат сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом. Визуально новинка отличается переработанными бамперами, иной решеткой радиатора и переоформленной оптикой.

Оснащение седана расширили за счет новой мультимедиа с онлайн-сервисами и интеллектуальным голосовым помощником, а также ряда дополнительных электронных ассистентов водителя. Что же до цены, то в Поднебесной модернизированный Eado Plus будет стоить от 93 900 юаней, что в пересчете на российскую валюту составляет около 1,1 млн. рублей.

Напомним, седан Changan Eado Plus официально представлен и в нашей стране. Автомобиль предложен со 150-сильным 1,4-литровым турбомотором и 7-ступенчатым «роботом». А комплектаций две, за младшую из которых просят от 2 329 900 рублей. Когда до нас доберется посвежевшая четырехдверка со 160-сильным двигателем и доберется ли вообще, пока неизвестно.