Белорусская марка Belgee откроет в России собственные дилерские центры

Белорусское предприятие «Белджи», выпускающее автомобили Geely с иными шильдиками под собственным брендом Belgee, уже несколько месяцев продает в нашей стране кроссоверы X50 через дилеров все той же Geely. А теперь марка становится самостоятельной, что подразумевает формирование отдельной дилерской сети.

Как объяснили порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе Geely, теперь Belgee — это отдельный бренд в России. Такое решение принято в связи с расширением модельного ряда последней. И если раньше автомобили завода «Белджи» продавали дилеры китайской марки, то теперь белорусы откроют собственные автосалоны.

Дистрибьютором Belgee на российском рынке стала компания «Слава Моторс Рус»: она займется поставками машин и организацией дилерской сети. Ожидается, что первые шоу-румы марки откроются уже 1 июля. Поначалу покупателям будут предлагать только X50 (Geely Coolray с логотипами Belgee), а во второй половине лета в продажу поступит и более крупный Х70 (Geely Atlas Pro) с передним или полным приводом.

Фото: Belgee

Напомним, Belgee X50 оснащается бензиновым 150-сильным 1,5-литровым турбомотором и 7-ступенчатой преселективной коробкой передач с двойным «мокрым» сцеплением. Переднеприводный кроссовер представлен в трех вариантах исполнения — Active, Style и Prestige — по цене от 2 290 990 рублей.

Belgee X70 будет доступен как со 177-сильным бензиновым 1,5-литровым турбомотором, 7-ступенчатым «роботом» и полным приводом или 6-диапазонным «автоматом» и передним приводом, так и в гибридной модификации с 48-вольтовым стартер-генератором и литий-ионной батареей: ее мощность выше на 13 л.с., а крутящий момент — на 50 Нм. Подробная информация о комплектациях и ценах новой модели в России будет обнародована позже.