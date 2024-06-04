АВТОВАЗ оснастил LADA Niva Travel «продвинутой» мультимедиа EnjoY Pro

Вслед за LADA Vesta и Granta фирменной мультимедийной системой EnjoY Pro обзавелся и внедорожник Niva Travel. Модель с таким информационно-развлекательным комплексом уже встала на конвейер и в ближайшее время поступит в продажу.

Особенностью LADA EnjoY Pro является поддержка онлайн-сервисов «Яндекса» — в систему встроены «Яндекс.Навигатор», «Яндекс Музыка», «Букмейт». Кроме того, комплекс позволяет подключать к головному устройству смартфон и совершать звонки через новый двойной микрофон с шумоподавлением и два дополнительных динамика. Предусмотрен, разумеется, и встроенный голосовой помощник Алиса.

Нынешний вариант LADA EnjoY отличается от «досанкционного» улучшенным «железом»: производительность системы выросла в 10 раз, объем оперативной памяти — в 8 раз, а встроенной — аж в 64 раза. 7-дюймовым тачскрин стал емкостным, получил поддержку «мультитач» и более высокое разрешение 1024х600 точек.

Стоимость LADA Niva Travel с системой LADA EnjoY Pro, а также сроки начала продаж такой версии внедорожника будут названы позже.