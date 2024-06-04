Omoda анонсировала новейший кроссовер C7 для России

Дебютировавший на Пекинском автосалоне-2024 флагманский кроссовер марки Omoda — модель с индексом 7 — доберется до нашей страны. Продажи машины начнутся только в 2025 году, но представители бренда уже раскрыли кое-какие подробности.

Дизайн автомобиля выдержан в новом фирменном стиле «Искусство в движении», особенностью которого стала безрамочная решетка радиатора, светодиодные фары «орлиный глаз» и противотуманки с пиксельным орнаментом. Футуристичный образ экстерьера Omoda C7 поддерживает аналогичный по дизайну салон.

Для кроссовера заявлены 15,6-дюймовый экран мультимедиа, иммерсивная аудиосистема с панорамным звучанием и 14 динамиками, четырехзонное голосовое управление для водителя и всех пассажиров, активное шумоподавление ENC, интеллектуальная система ароматизации, а также ряд другого оборудования.

Фото: Omoda

Как портал «АвтоВзгляд» сообщал ранее, в Китае Omoda C7 получил гибридную силовую установку, но до нашей страны кроссовер доберется с традиционным ДВС — место под капотом займет модифицированный 186-сильный мотор, знакомый нам по родственному кроссоверу Jaecoo J7. К тому же по приезде модель обзаведется опциями, внедренными специально для эксплуатации в суровых российских условиях.

Детальная информация об оснащении и стоимости модели будет раскрыта ближе к старту продаж новинки.