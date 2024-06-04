Продажи новых автомобилей выросли в России на 72,5%

Комитет автопроизводителей АЕБ подвел итоги майских продаж новых автомобилей. Так, по его данным, в прошлом месяце россияне приобрели 125 501 машину или 132 363 — если учитывать не только «официальные», но и «серые» каналы.

Комментируя ситуацию, сложившуюся на отечественном рынке новых автомобилей, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев отметил, что по итогам мая продажи выросли на 72,5%, если сравнивать этот показатель с прошлогодним. Но радоваться особо нечему, поскольку это — эффект низкой базы. К тому же третий месяц подряд темпы роста рынка снижаются: в марте он увеличился на 102%, в апреле «всего» на 78%, теперь вот на 72,5%.

В целом с начала года россияне купили 617 тыс. новеньких автомобилей, что на 81% больше, чем в январе-мае 2023-го. А это, подчеркнули в АЕБ, дает основание полагать, что прогноз Комитета на 2024 год (рост рынка на 15% до 1,3 млн. легковых и легких коммерческих машин с учетом «серого» импорта) плюс-минус сбудется. Хотя аналитики и понимают, что в любой момент все может измениться — например, если Центробанк скорректирует ключевую ставку или власти ощутимо поднимут утильсбор.