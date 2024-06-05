Dongfeng готовит к российской премьере кроссовер DFSK 500

Российское представительство марки Dongfeng анонсировало новую модель для отечественного рынка. Совсем скоро начнутся продажи кроссовера DFSK 500, который станет самой доступной машиной китайского бренда в нашей стране.

DFSK 500 фактически уже знаком россиянам, поскольку эта новинка представляет собой бензиновую версию электрического кроссовера Evolute i-Joy, давно доступного к покупке. Новинка имеет длину 4385 мм, ширину 1850 мм при колесной базе 2655 мм. Ее дорожный просвет — 191 мм.

Автомобиль будет оснащен безальтернативным 1,5-литровым бензиновым атмосферным мотором мощностью 116 л.с. и крутящим моментом 148 Нм в сочетании с вариатором и передним приводом. Соответствующая информация размещена на официальном сайте производителя.

В оснащение модели войдут мультимедиа с 7-дюймовым сенсорным экраном, круиз-контроль, камера заднего вида, кондиционер, система бесключевого доступа, фронтальные подушки безопасности, а также электронные системы помощи водителю.

Детальная информация о комплектациях и стоимости DFSK 500 будет раскрыта до конца июня. Напомним, Evolute i-Joy в России стоит от 2 490 000 рублей с учетом скидок по госпрограммам и спецпредложениям, но бензиновый автомобиль должен быть дешевле.