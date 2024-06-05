АВТОВАЗ объявил цену и сроки начала продаж Vesta Sportline с вариатором

В 2023 году начались продажи LADA Vesta Sportline — «заряженная» модель, доступная в кузове седан и универсал SW, стала самой дорогой новой машиной российского автогиганта. Но в 2025-м эта планка повысится — когда начнутся продажи модификации с бесступенчатой трансмиссией.

Как сообщают «Известия», версия Sportline АТ получит атмосферный 122-сильный 1,8-литровый 16-клапанный бензиновый мотор 1.8 Evo и китайский вариатор WLY CVT18, имеющий семь виртуальных передач. Аналогичный вариант уже доступен для обычной LADA Vesta.

— LADA Vesta Sportline будет оснащаться вариатором в связке с мотором объемом 1,8 л. Также на 2025 год запланирован выпуск более заряженной и форсированной LADA Vesta Sport, она получит 6-ступенчатую механическую трансмиссию, — сообщила начальник отдела продуктового маркетинга АВТОВАЗа Жанна Воробьева.

Vesta Sportline с вариатором должна выйти на рынок в начале следующего года — ориентировочно цена составит порядка 2,4 млн. рублей.

Напомним, кроме иного силового агрегата, версия Sportline получила перенастроенную подвеску, у нее оригинальные амортизаторы для устойчивости на высоких скоростях и энергоемкости. Тормозные механизмы у модели тоже новые — повышенной эффективности. В салоне применена контрастная красно-черная отделка и установлены «спортивные» передние кресла. Руль, рычаг переключения передач, рукоятка стояночного тормоза и подлокотники «оформлены» кожзамом с красной строчкой.