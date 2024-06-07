Названы самые популярные новые автомобили мая

Как сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на данные компании «Паспорт промышленный консалтинг», лидером рынка остается АВТОВАЗ. За месяц было продано 40 065 машин LADA, что составляет 31,5% всего объема рынка. Следом за ним идут Haval (14 015 шт.) и Chery (13 020 шт.). А кроме них, в первую десятку самых популярных брендов вошли Geely (10 271 шт.), Changan (9 978 шт.), Omoda (4 788 шт.), Exeed (3 872 шт.), Belgee (3 598 шт.), Jetour (3 100 шт.) и Jaecoo (2 292 шт.).
Среди моделей также лидируют отечественные машины. На первых строчках — LADA Granta (18,5 тыс. шт.) и LADA Vesta (13,6 тыс. шт.). Помимо них, тиражами более чем в 5000 экземпляров в мае разошлись только Haval Jolion (6,6 тыс. шт.) и Chery Tiggo 7 Pro Max (5,1 тыс. шт.). А вот в пользу замыкающего топ-5 Chery Tiggo 4 Pro сделали выбор 4 256 человек.