В России появятся мощные черные Tank 500

Tank — «внедорожный» суббренд концерна Great Wall — объявил о выходе на российский рынок нового исполнения своей флагманской модели 500. Клиентам предложили версию Blacktrail с особым декором кузова и более мощным силовым агрегатом.

Новый вариант Tank 500 получил бензиновый 3,0-литровый турбомотор V6, развивающий 354 л.с. мощности и 500 Нм крутящего момента — этот двигатель на 20% мощнее того, что предусмотрен в комплектациях Adventure и Premium. Агрегат сочетается с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Кроме того, Tank 500 в версии Blacktrail обзавелся вторым топливным баком на 50 л, который дополняет штатную 80-литровую емкость. Общий запас хода без дозаправок, как заявляет производитель, составит минимум 1100 км.

Визуально Tank 500 Blacktrail можно отличить по решетке радиатора, кофру запасного колеса, пластиковой накладке на задний бампер и колесным дискам черного цвета. Также внедорожник получил тормозные суппорты ярко-красного цвета и тонированные с завода фары.

Стоимость новой версии модели и сроки начала продаж пока не названы.