Внедорожник Deepal G318, который ждут в России, «взорвал» китайский рынок

Наши коллеги из редакции Motor.ru считают, что секрет успеха новейшего Deepal G318 — «вкусная» цена. Прайс внедорожника оказался на 30% ниже, чем ожидалось: за базовую версию дилеры попросили 176 000 юаней (примерно 2 150 000 рублей по текущему курсу), а за топовую полноприводную — 230 000 (2,8 млн.).
Кроме того, вероятно, Deepal G318 покорил аудиторию брутальным внешним видом и неплохими «внедорожными» параметрами. Электромобиль оснащен пневмоподвеской, которая в сочетании с продуманной геометрией кузова обеспечивает углы въезда/съезда в 27/31 градус соответственно, а дорожный просвет от 210 мм позволяет форсировать не только пересеченную местность, но и броды глубиной до 600 мм.
Модель предложена в нескольких модификациях, но все имеют 150-сильный 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель, выступающий в роли генератора для заряда батареи. Базовый Deepal имеет 252-сильный электромотор на задней оси, а полноприводный G318 оснащен 430-сильной двухмоторной установкой. Машина позволяет перевозить до 440 кг груза, буксировать прицеп полной массой 1,6 тонны и выдерживать до 80 кг поклажи в багажнике на крыше.
Что же до российских перспектив Deepal G318, то судьба модели пока не решена. В конце 2023 года отечественные журналисты, ссылаясь на представителей Changan, писали, что этот суббренд на наш рынок выйдет. Сейчас портал «АвтоВзгляд» снова обратился в российский офис марки, и вот какой ответ мы получили:
— Рынок новых автомобилей в России очень быстро развивается, и мы стараемся соответствовать разнообразным запросам аудитории. В данный момент мы не готовы ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о выводе бренда на российский рынок.