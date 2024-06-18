Внедорожник Deepal G318, который ждут в России, «взорвал» китайский рынок

Не успел внедорожник G318 марки Deepal — суббренда Changan — толком освоиться на домашнем рынке, как за ним выстроились огромные очереди. Число покупателей превысило 10 000 человек уже на третьи сутки после официального старта продаж.

Наши коллеги из редакции Motor.ru считают, что секрет успеха новейшего Deepal G318 — «вкусная» цена. Прайс внедорожника оказался на 30% ниже, чем ожидалось: за базовую версию дилеры попросили 176 000 юаней (примерно 2 150 000 рублей по текущему курсу), а за топовую полноприводную — 230 000 (2,8 млн.).

Кроме того, вероятно, Deepal G318 покорил аудиторию брутальным внешним видом и неплохими «внедорожными» параметрами. Электромобиль оснащен пневмоподвеской, которая в сочетании с продуманной геометрией кузова обеспечивает углы въезда/съезда в 27/31 градус соответственно, а дорожный просвет от 210 мм позволяет форсировать не только пересеченную местность, но и броды глубиной до 600 мм.

Модель предложена в нескольких модификациях, но все имеют 150-сильный 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель, выступающий в роли генератора для заряда батареи. Базовый Deepal имеет 252-сильный электромотор на задней оси, а полноприводный G318 оснащен 430-сильной двухмоторной установкой. Машина позволяет перевозить до 440 кг груза, буксировать прицеп полной массой 1,6 тонны и выдерживать до 80 кг поклажи в багажнике на крыше.

Что же до российских перспектив Deepal G318, то судьба модели пока не решена. В конце 2023 года отечественные журналисты, ссылаясь на представителей Changan, писали, что этот суббренд на наш рынок выйдет. Сейчас портал «АвтоВзгляд» снова обратился в российский офис марки, и вот какой ответ мы получили:

— Рынок новых автомобилей в России очень быстро развивается, и мы стараемся соответствовать разнообразным запросам аудитории. В данный момент мы не готовы ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о выводе бренда на российский рынок.