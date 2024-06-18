Без долларов: как «запрет» «зеленого» повлияет на стоимость новых авто в России

Недавний запрет главной отечественной бирже «прикасаться» к американский валюте навел немало шороху: народ привычно побежал в обменники, спекулянты озолотились, крик в социальных встал чудовищный. Нет, мир в обнимку с российской экономикой не упадет, а переходить на хлеб и воду поголовно не придется. Но просто точно не будет. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Основной посыл, который должен вывести каждый россиянин из всей этой истории прост: не зная броду — не суйся в воду. Любое эмоциональное решение, принятое на фоне троекратного прочтения ленты новостей, принесет исключительно убытки и ничего более. Любой экономист скажет: в чем заходил в кризис — с тем и выходи.

И будет прав: пить «Боржоми», в смысле скупать «грязные зеленые бумажки», уже поздно, раньше надо было думать. Осмыслив, пережевав и переспав с этой мыслью, надо переходить к разбору последствий. А они обязательно будут.

Российская экономика в части рынка ширпотреба плотно завязана на импорт: многое у нас дома просто не производится. Следовательно, должно быть куплено за валюту в другой стране. Иными словами, для заключения сделки потребуется валюта. А где ее взять, если Мосбиржа — все? Крантик с приобретением долларов безусловно прикроют, государству импортные дензнаки нужны для других, более важных стратегических целей, чем поездка Иван Иваныча с Марь Иванной в Турцию текущим летом.

Фото globallookpress.com

Впрочем, что мешает вышеобозначенным гражданам поехать в ту же Турцию с юанями? Ничего, их так же поменяют на лиры, как и «баксы». Второй важный эпизод, который отчего-то не всплыл в воспаленном сознании: коль уж остро захотелось стать обладателем стопки хрустящих «президентов», можно и в Минск прокатиться, где без очередей, смс и регистрации нужную сумму можно купить. Ноу проблем, так сказать, добро пожаловать.

И, кстати, покупать валюту в РБ будет выгоднее, чем сейчас в отечественном обменнике, собирающим серпом широкую жатву со всех испуганных горожан. Селяне, уверен, пертурбаций пока не заметили. Некогда им, сезон.

То есть ложечки-то однажды найдутся, а вот осадочек выпал прямо сейчас: ценник на привозное (читай, почти все из техники, автозапчастей и расходных материалов — вырастет. Китайские автомобили подорожают — курсовая разница. Отечественные — тоже: уровень локализации сделает свое черное дело.

Фото globallookpress.com

Сильно не ошибусь, если предположу: дилеры прикроют свой аттракцион невиданной щедрости со скидками до миллиона рублей, и предпочтут остаться при товаре, а не при дешевеющей российской валюте. До поры — до времени, пока не устаканятся ситуация и курс. Точно подорожает ТО: и запчасти, и работы. Простой в продажах компенсируют традиционно ремонтными услугами.

Ключевой, и даже, возможно, важнейший момент в сегменте российского автомобильного рынка, связанного с импортом, еще не наступил: не понятно, как крупные китайские банки, через которые идут платежи за импорт новых машин, отреагируют на санкции и возможность получить себе аналогичные. Может быть никак: китайская промышленность и гигантский потребитель перевесят риск. А может быть и «как»: Америка — первый и наиважнейший для Китая рынок. Приоритетный. Главный. Впрочем, узнаем мы все это совсем скоро: две-три недели, не более.