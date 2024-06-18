Объявлена точная дата российской премьеры кроссовера Hongqi HS3

О том, что премиальная китайская марка Hongqi откроет в России продажи кроссовера HS3 до конца этого месяца, стало известно еще во время Петербургского международного экономического форума две недели назад. Теперь же бренд анонсировал точную дату премьеры новинки — как выяснил портал «АвтоВзгляд», модель представят отечественной публике 27 июня.

Дебютировавший на Шанхайском автосалоне в 2023 году Hongqi HS3 сопоставим по габаритам, например, с Toyota RAV4: его длина — 4655 мм, а колесная база — 2770 мм. На домашнем рынке кроссовер предлагается в двух модификациях — с 1,5-литровым мотором на 168 л.с. и 7-ступенчатым «роботом» или с 252-сильным двигателем на два литра и вариатором. Привод в первом случае передний, а во втором — полный. Скорее всего, те же версии будут доступны в нашей стране.

Ожидается, что покупатель Hongqi HS3 сможет выбрать один из шести вариантов окраски кузова — в том числе трех двухцветных. А вот в салоне предусмотрено четыре схемы — пара однотонных и пара комбинированных. Какими опциями сможет похвастать модель, ориентированная на отечественный рынок, сказать пока сложно. В Китае у нее есть панорамный люк, беспроводная зарядка смартфонов, два крупных экрана, адаптивный «круиз», бесключевой доступ, вентиляция сидений и ряд электронных ассистентов водителя.

Что касается прайса, то его представители Hongqi объявят, вероятно, в день российской премьеры — то есть 27 июня. Однако учитывая тот факт, что эти кроссоверы уже поставляют в нашу страну «серыми» путями и продают по цене около 3 млн. рублей, можно с уверенностью предположить, что «официальные» машины в базовом исполнении будут стоить примерно столько же.