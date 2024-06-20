Omoda раскрыла подробности о новом кроссовере для России

Весной 2024 года на автосалоне в Пекине марка Omoda показала свой кроссовер-флагман с индексом 7. Уже официально подтверждено, что на российский рынок модель выйдет в 2025-м, а вот в соседнем Казахстане автомобиль уже представили и раскрыли его характеристики.

Как сообщает портал «Китайские автомобили», длина Omoda C7 составляет 4621 мм, ширина 1872 мм и высота 1673 мм при колесной базе 2700 мм, так что по всем направлениям новинка крупнее уже продающегося в России Omoda C5. Флагман китайской марки получил футуристичный внешний вид в новом фирменном стиле «Искусство в движении», настроение которого поддерживает интерьер.

В салоне яркими элементами стали руль в духе геймпада игровых приставок и 15,6-дюймовый экран разрешением 2.5K, который можно сдвинуть с центра передней панели в сторону к переднему пассажиру. В распоряжении водителя — цифровая приборка и проекционный дисплей. В оснащение войдут аудиосистема Sony с панорамным звучанием и 14 динамиками, голосовое управление, активное шумоподавление ENC, интеллектуальная система ароматизации, складные столики а также ряд другого оборудования, включая два десятка электронных ассистентов водителя.

Как портал «АвтоВзгляд» сообщал ранее, в Китае Omoda C7 получил гибридную силовую установку, а также версию с традиционным ДВС. Заявлялось, что в России место под капотом новинки займет модифицированный 186-сильный мотор, знакомый нам по родственному кроссоверу Jaecoo J7. Для Казахстана также подтверждена гибридная модификация со 156-сильным 1,5-литровым бензиновым турбомотором и трансмиссией DHT.

Детальная информация об оснащении и стоимости модели будет раскрыта ближе к старту продаж Omoda C7, а она пока не озвучена. Но, отмечают «Китайские автомобили», новинку будут позиционировать в ценовом диапазоне между Jaecoo J7, который в России стоит от 3,3 млн рублей, и Jaecoo J8 со стартовой ценой от 4,4 млн рублей.