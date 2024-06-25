Forthing резко опустил российскую цену кроссовера T5 Evo

Компания Ixen Motors Rus — официальный представитель бренда Forthing (входит в корпорацию Dongfeng) — заявила, что смогла получить в Китае большую партию машинокомплектов для сборки по сниженной цене, что позволило опустить прайс и готового кроссовера в России.
В итоге рекомендованная цена базовой версии модели упала c 3 490 000 до 2 600 000 рублей. И благодаря этому кроссовер стал доступнее своих прямых конкурентов, к которым дистрибьютор относит Chery Tiggo 7 Pro Max, Geely Atlas Pro и Changan CS55 Plus.
Напомним, сейчас Forthing T5 Evo предлагается в России со 197-сильным 1,5-литровым бензиновым турбомотором Mitsubishi, 7-ступенчатым «роботом» Magna и передним приводом. Позднее китайцы обещают привезти в нашу страну еще одну модификацию — со всеми ведущими колесами.
Производство кроссовера налажено на заводе «Автотор» — пока машины собирают крупноузловым методом, но в дальнейшем уровень локализации будет постепенно повышаться.