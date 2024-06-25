Forthing резко опустил российскую цену кроссовера T5 Evo

Калининградский завод «Автотор», увеличив объемы выпуска автомобилей новой для России китайской марки Forthing, смог обеспечить снижение стоимости еще одной модели бренда. Сразу почти на миллион рублей подешевел кроссовер T5 Evo.

Компания Ixen Motors Rus — официальный представитель бренда Forthing (входит в корпорацию Dongfeng) — заявила, что смогла получить в Китае большую партию машинокомплектов для сборки по сниженной цене, что позволило опустить прайс и готового кроссовера в России.

В итоге рекомендованная цена базовой версии модели упала c 3 490 000 до 2 600 000 рублей. И благодаря этому кроссовер стал доступнее своих прямых конкурентов, к которым дистрибьютор относит Chery Tiggo 7 Pro Max, Geely Atlas Pro и Changan CS55 Plus.

Напомним, сейчас Forthing T5 Evo предлагается в России со 197-сильным 1,5-литровым бензиновым турбомотором Mitsubishi, 7-ступенчатым «роботом» Magna и передним приводом. Позднее китайцы обещают привезти в нашу страну еще одну модификацию — со всеми ведущими колесами.

Производство кроссовера налажено на заводе «Автотор» — пока машины собирают крупноузловым методом, но в дальнейшем уровень локализации будет постепенно повышаться.