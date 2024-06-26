Стартует прием заказов на самый мощный в истории Volkswagen Golf

В 2024 году Volkswagen Golf отмечает свое 50-летие. И к этому юбилею немецкая марка провела рестайлинг нынешнего — восьмого — поколения модели, которое станет последним для машины в ее привычном виде. Вслед за базовыми версиями и спортивным Golf GTI пришел черед топовой версии Golf R, ставшей, повторим, самым мощным и самым быстрым вариантом в истории «Гольфа».

Хетчбэк получил новые фары, решетку радиатора с подсвеченным логотипом, более агрессивный бампер с крупными воздухозаборниками, а также облегченные 19-дюймовые кованые диски Warmenau, предложенные в качестве опции. В салоне изменения свелись к карбоновому декору передней панели, синим акцентам в оформлении, спортивному рулю и сиденьям.

Фото производителя.

Golf R вооружили 2-литровым бензиновым турбомотором от юбилейного Volkswagen Golf R 20 Years Edition на 333 л.с. и 420 Нм. Двигатель сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и полным приводом. Опциональный пакет Performance позволяет сдвинуть отсечку максимальной скорости до 270 км/ч, добавляет более крупный спойлер на крышу, а также режимы Special и Drift.

В Европе продажи Golf R начнутся в сентябре, а прием заказов стартует уже в июле: 5-дверный хетчбэк будет стоить от 53 800 евро, а универсал Variant — от 55 100 евро. Можно будет выбрать и версию Black Edition с полностью черным оформлением кузова.