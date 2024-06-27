Forthing Yacht подешевел на 790 000 рублей

Китайский бренд Forthing, наладивший выпуск своих моделей на мощностях калининградского завода «Автотор», раскрыл цены на минивэн Yacht. Машины российского производства существенно подешевели.

Компания Ixen Motors Rus — официальный представитель бренда Forthing (входит в корпорацию Dongfeng) — заявила, что закупка большой партии машинокомплектов в Китае и различные субсидии позволили снизить стоимость 7-местной модели разом на 790 000 рублей — 3 400 000 «деревянных». Корректировка прайс-листа позволит новинке конкурировать с Geely Okavango, Chery Tiggo 8 Pro Max и Jetour X90 Plus.

Напомним, что сейчас Forthing Yacht предлагается в России со 197-сильным 1,5-литровым бензиновым турбомотором Mitsubishi, 7-ступенчатым «роботом» Magna и передним приводом. На «Автоторе» машины пока машины собирают крупноузловым методом, но в дальнейшем уровень локализации будет серьезно повышаться.