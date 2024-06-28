Jetour мощно расширит свою модельную линейку в России в 2024 году

Компания Jetour в течение ближайших месяцев выведет на отечественный рынок пять новых автомобилей, а шестой увидит свет в самом начале 2025-го.

По информации портала «Китайские автомобили», в сентябре появится компактный кроссовер Jetour X50, а на ноябрь запланирована премьера Jetour X70, который до этого производитель обещал выкатить в июле. В конце осени в продажу поступит новая модификация Jetour T2 с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач FA840 от Exeed TXL и Chery Arrizo 8. На декабрь намечен дебют полноприводных моделей Jetour X90 Plus и Jetour Dashing. И уже январе 2025 года, если все пойдет по плану, россиянам предложат полноприводный кроссовер Jetour T1.

Напомним, ранее появилась информация, что в России начнутся продажи гибридных вариантов моделей T1 и T2, семиместное исполнение последней, более крупный T3 и флагманский T5, а также пикап под маркой Jetour. Однако часть новинок — перспектива 2026 и даже 2027 годов.