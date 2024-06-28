Стала известна цена кроссоверов VGV U70 Pro и VGV U75 Plus

Бренд VGV, принадлежащий китайскому концерну по производству грузовиков Sinotruk, обещанные на середину июня продажи кроссоверов U70 Pro и U75 Plus в России так и не начал. Но зато появилась первая информация о прайсах и комплектациях моделей.

Габариты кроссовера U70 Pro составляют 4825х1870х1691 мм при колесной базе 2800 мм и дорожном просвете 200 мм. У U75 Plus размеры аналогичные, только клиренс чуть меньше — 190 мм. Обе новинки будут доступны в 5- и 7-местных вариантах исполнения салона, но с безальтернативным передним приводом.

VGV U70 Pro получит 143-сильный 1,5-литровый бензиновый турбомотор с крутящим моментом 215 Нм — двигатель сочетается с 6-ступенчатыми «механикой» и «автоматом». Для U75 Plus заявлен 199-сильный 2-литровый мотор (385 Нм) с наддувом, который агрегатируется только с 8-диапазонной АКП. Отличительной чертой U75 Plus стала многорычажная задняя подвеска — модели U70 Pro она не положена.

VGV U70 Pro предложат в пяти комплектациях — Comfort и Lifestyle можно выбрать как с 5-, так и с 7-местным салоном, а вот Executive имеет только трехрядную компоновку. Базовый Comfort на пять пассажиров будет стоить 2 099 900 рублей, 7-местный вариант обойдется уже в 2 159 000 рублей, комплектация Lifestyle на пять и семь человек предложена за 2 349 000 рублей и 2 399 000 рублей соответственно. Флагманский кроссовер Executive оценивается минимум в 2 549 000 рублей.

Что касается VGV U75 Plus, он имеет всего три комплектации. Причем базовая сразу называется Executive (от 2 749 000 рублей) и доступна также в 7-местном исполнении за 2 799 000 рублей, а топовая Premium будет стоить от 2 949 000 руб. При этом сроки начала продаж обоих SUV в России пока не названы.