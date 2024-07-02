В России разработали битопливный Geely Emgrand

Белорусское предприятие «Белджи», выпускающее автомобили Geely и машины под собственным одноименным брендом, готовит очередную новинку для российского рынка. Совместно с компанией «АТС-Авто» разработан битопливный вариант седана Geely Emgrand.

Автомобиль может работать и на бензине, и на газе

Как сообщает портал «Автоброкер Клуб», тольяттинская фирма, которая является индустриальным партнером АВТОВАЗа по производству битопливных моделей LADA (Vesta, Largus и Granta), обратила свое внимание на китайско-белорусский седан и подготовила доработки для него. Новая модификация позволяет использовать в качестве топлива как бензин, так и сжатый природный газ метан.

Сейчас в России «Эмгранд» доступен только со 122-сильным 1,5-литровым бензиновым турбомотором в связке с 5-ступенчатой механической или 6-ступенчатой автоматической коробками передач. Битопливный вариант будет выпускаться мелкой серией, причем все изменения в конструкцию сразу впишут в ПТС, что позволит покупателям без проблем ставить машину на учет.

Стоимость седана на метане не названа, а базовый вариант Geely стоит от 1 849 900 рублей. Дата начала продаж битопливной четырехдверки тоже пока не объявлена.