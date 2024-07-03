Редкий пикап Shelby Ford F-150 появился в продаже в России

Несмотря на то, что пикапы Ford F-150 в России официально никогда не продавались, поклонников модели, которые находят способы ввезти машину в страну, достаточно. А некоторые ухитряются приобрести редкие даже для США модификации — вроде исполнения от Shelby.

Портал «АвтоВзгляд» отыскал на одном из популярных классифайдов объявление о продаже Shelby Ford F-150 Raptor образца 2023 года. Эта модель представляет собой доработанный вариант заводского флагманского «заряженного» пикапа. К его неоспоримым преимуществам относится внесение в ПТС всех доработок, сделанных прославленным ателье Shelby.

Темно-синий пикап с двойной кабиной имеет пробег всего 640 км. Автомобиль оснащен 525-сильным наддувным 3,5-литровым мотором V6, 10-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Shelby Ford F-150 Raptor 2023 года выпуска предлагается желающим за 28 299 999 рублей.

Машина оснащена фирменным обвесом Shelby, новыми дисками с внедорожными покрышками, а салон получил отделку кожей. В грузовом отсеке предусмотрены крепления для двух запасных колес, входящих в комплект, так что высокая цена пикапа вполне оправдана с учетом его редкости и легализации всех доработок.