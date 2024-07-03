Omoda завершает испытания кроссовера C7, который ждут в России

Флагманский кроссовер Omoda — модель C7 — дебютировал этой весной на специальном мероприятии в Уху. Но продажи новинки еще не начались даже на домашнем рынке — она проходит финальную стадию ездовых испытаний, что подтверждается порцией свежих фотографий.

На премьерный показ кроссовера C7 пригласили журналистов из тех стран, где марки Omoda и Jaecoo представлены официально, а это лишь подтверждает предположение о том, что новая модель ориентирована главным образом на экспортные рынки.

Длина Omoda C7 составляет 4621 мм, ширина 1872 мм и высота 1673 мм при колесной базе 2700 мм. Ее экстерьер оформлен в новом фирменном стиле «Искусство в движении», а в салоне появятся 15,6-дюймовый экран мультимедиа, цифровая панель приборов и проекционный дисплей для водителя, аудиосистема Sony с панорамным звучанием и ряд другого оборудования.

По данным наших коллег из «Китайских автомобилей», кроссовер получит гибридную модификацию со 156-сильным 1,5-литровым бензиновым турбомотором и трансмиссией DHT, а также версию с традиционным ДВС. По слухам, кроссовер укомплектуют модифицированным 186-сильным двигателем, знакомым нам по родственному Jaecoo J7.

Выход новинки на рынок намечен на 2025 год. Цены не названы, но позиционировать Omoda C7 планируют между Jaecoo J7, который в России стоит от 3,3 млн. рублей, и Jaecoo J8 со стартовой ценой от 4,4 млн. рублей.