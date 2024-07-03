Продажи новых автомобилей выросли в России на 74,5%

Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) обнародовал статистику продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России. Аналитики подвели итоги не только первого летнего месяца, но и целого полугодия.

Так, по данным АЕБ, в прошлом месяце дилеры продали 130 715 новых машин, что почти в полтора раза — на 49,6% — больше, чем в июне 2023-го. Если же говорить о полугодии, то за шесть месяцев продавцы передали россиянами 703 765 свеженьких автомобилей. И это — без учета «серого» импорта. С ним продажи достигли 754 627 единиц.

— Усилия правительства, направленные на сокращение объема параллельного импорта и повышения локализации производства автомобилей, как и на регулирование импорта через страны ЕАЭС, в определенный момент способствовали замедлению роста, однако не изменили тенденцию. Основным источником роста рынка продолжает оставаться импорт новых автомобилей. Однако в связи с состоявшимся и планируемым запуском производств в перспективе доля импорта будет сокращаться, — пояснил председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев.

Интересно, что проанализировав результаты продаж января-июня, аналитики АЕБ скорректировали свой прогноз на 2024-й в целом. Если раньше они предполагали, что отечественный рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей по итогам года вырастет до 1,3 млн. единиц, то теперь предсказывают более оптимистичный результат — около 1,45 млн. машин. Это — с учетом различных экономических, регуляторных, политических факторов и того, что санкционное давление останется на том же уровне.