В 2024 году в России продадут 1,5 миллиона новых авто

Такой прогноз дал директор агентства «Автостат» Сергей Целиков на круглом столе в рамках автофестиваля в Быково, посвящённом состоянию российского рынка. Вторичный рынок, по мнению эксперта, достигнет 5,5-5,6 млн. машин, а объем автопарка 45 млн. Изменения затронут и смежные сферы.

К 2022 году продажи авто в России упали. Затем ситуация стала выправляться. Благодаря Китаю и нашим автозаводам мы вышли на цифры 2021 года, а на долю Поднебесной сегодня приходится 60% рынка.

Рынок шин, по мнению Екатерины Гусевой, начальника отдела стратегического маркетинга АО «Кордиант», повторяет и траекторию авторынка, и изменения состава участников. Сегодня автовладельцы более предпочитают шины из России и Китая.

На рынке автомасел провалов не было, но он трансформировался, хотя 20% его объема — это продукция производителей, официально Россию покинувших. Это оригинальные продукты, но, в основном, они из южных стран и по составу не всегда рассчитаны на наш климат.

У нас сегодня приличный выбор масел нашего производства с необходимым уровнем качества. Что российским компаниям недоступно, так это получение официальных одобрений автопроизводителей. Но и здесь есть сдвиги. Некоторые зарубежные производители, у которых такие одобрения есть, локализовали производство в России.

«Хорошее масло можно сделать на основе высококачественной синтетики. Наш рынок один из самых премиальных в мире, до 50% его объема составляют синтетические масла, — считает директор по исследованиям и разработкам российского подразделения компании Rolf Lubricants Артём Чальцев, — Наши масла, которые разрабатывают в Германии, а потом адаптируют под российские условия, мы производим по лицензионному соглашению на площадке UPEC в Калужской области с использованием импортных базовых масел и одобренных автопроизводителями присадок».