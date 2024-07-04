Обновленный Omoda C5 появится в России позже, чем предполагалось

Ожидалось, что продажи обновленной версии Omoda C5 — одного из самых популярных кроссоверов в России на сегодняшний день — начнутся в июле-сентябре. Но нет: запуск посвежевшей модели отложили — на четвертый квартал этого года.

Как нашим коллегам из RG.ru объяснили в пресс-службе Omoda, сроки выхода любой новой модели обусловлены графиком, который составляется производственными площадками бренда. А те, судя по всему, пока не готовы отгружать обновленные кроссоверы в Россию, так что придется немного подождать.

Сегодня Omoda C5 предлагается в России в двух модификациях. Первая подразумевает 1,5-литровый мотор на 147 сил, вариатор и передний привод. Вторая — 150-сильный движок 1,6, семиступенчатый «робот» и полный привод. Комплектаций у автомобилей 2024 года выпуска шесть, и самая доступная просит за себя без учета скидок по спецпредложениям 2 229 900 рублей.

Что касается обновленного кроссовера, то его внешность будет выдержана в духе электромобиля Omoda E5. Последний, кстати, тоже должен позднее приехать в Россию, но сроков его дебюта пока нет. Предполагалось, что продажи на отечественном рынке начнутся в апреле-июне этого года, но «электричку» отправили на дополнительные испытания, чтобы убедиться в том, что она полностью готова к нашим условиям эксплуатации.