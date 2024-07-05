Changan вывел на тесты новый CS75 Plus

Продающийся на российском рынке кроссовер Changan CS75 Plus готовится к смене поколений. В КНР вышел на тесты автомобиль уже четвертой генерации, который в перспективе должен появиться и в нашей стране.

Внешность машины выполнена в стилистике семейства Uni, к дизайну которого отсылают и форма фар, и решетки радиатора, и оформление фонарей. Кроме того, у кроссовера появились «потайные» дверные ручки. Однако самые существенные изменения CS75 Plus скрываются в салоне, где потенциального владельца приятно удивит цифровая панель приборов и отдельный вертикальный экран мультимедиа вместо комбинации из двух горизонтальных дисплеев.

Автомобиль при длине 4710 мм, ширине 1865 мм, высоте 1710 мм и колесной базе 2710 мм стал длиннее на 70 мм, шире на 45 мм и ниже на 15 мм, однако салон как был 5-местным, так и остался таким.

Что касается силовых агрегатов, то в Поднебесной потребителю предложены 1,5-литровый мотор на 188 л.с. и 300 Нм, а также его модификация на 192 л.с. Оба варианта двигателя сочетаются с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом. В Китае новый Changan CS75 Plus появится в продаже до конца третьего квартала 2024 года, а вот сроки выхода модели на рынок России пока не названы.