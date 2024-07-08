Новый кроссовер российского бренда Xcite опять заметили на тестах

«Автозавод Санкт-Петербург», который прежде выпускал автомобили Nissan, а сейчас занялся сборкой машин под собственной маркой Xcite, продолжает тестировать перспективную модель. Новый кроссовер должен получить название X-Cross 8 и поступить в продажу в начале осени.

По информации сообщества Avtograd News в социальной сети VK, новая марка Xcite, которая занимается выпуском кроссоверов на заводе под Санкт-Петербургом, активно готовится к запуску в серию второй модели бренда. Ожидается, что ею станет Xcite X-Cross 8, который уже вышел на дорожные тесты. Правда, пока в кузове китайского кроссовера, хотя и необычного.

Судя по обнародованным снимкам, Xcite взял за основу «гибрид» от Chery: дизайн передней части кузова — от Tiggo 8 Pro образца 2022 года, а задней — от предыдущих версий этой модели. Подробной информации о новинке нет, но по просочившимся ранее в прессу слухам, кроссовер получит трехрядный салон и полный привод, а под его капотом пропишется связка из бензинового турбомотора 1.6 и 7-ступенчатой роботизированной коробки передач.

Напомним, сегодня на российском рынке доступен только Xcite X-Cross 7. Кроссовер имеет 147-сильный 1,5-литровый турбомотор, который сочетается с вариатором и системой переднего привода. SUV предложен в двух комплектациях по цене от 2 499 000 рублей за базовую версию. Премьера второго автомобиля Xcite должна состояться в сентябре 2024 года.